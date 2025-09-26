梅田の名店「うどん棒」変わり種メニューがある理由が明らかに ある一言に「クソッ！」「負けてたまるか！」
あす27日放送のカンテレ『ウラマヨ！』（毎週土曜 後1：00 ※関西ローカル）は、「京阪神 行列うどん店 夢の共演SP」を届ける。
梅田の「うどん棒 大阪本店」は、2004年のオープン以来、ミシュランガイド“ビブグルマン”に選出される名店。香川で3代続く讃岐うどん家系で、小麦、水、環境、全てにおいて香川にこだわる徹底ぶり。
一方で、店のSNSを見てみると、中華風のつけマーボ、カレー風のつけキーマなど変わったうどんの画像が出てくる。この裏には店主のうどん人生を変えた、ある人物の一言があったと明かされる。
「ラーメン業界の人たちとお付き合いするようになって、ラーメンマニアの人から、“ラーメンと違って、うどんって見た目がどれも一緒であまり変わり映えしないよね”っていうことを言われたのが衝撃的でした。クソッ！って思いましたね（笑）」
その言葉に発奮し、ラーメンに負けない見栄えがする創作うどんを毎月販売するように。その中で「近年では一番のヒット商品じゃないですかね」と語るのは、まるでスイーツのような見た目の、「無花果酢橘饂飩」（いちじくすだちうどん ※現在は販売終了）。香川県産の高級フルーツ・ハザマいちじくを丸ごと1個使用し、「ラーメン業界に負けてたまるか！と、探究心を忘れずにやり続けてはいますね（笑）」と熱く語る。
このほか、西中島の「本格手打うどん ゆうすけ」、京都の「山元麺蔵」、兵庫・加西市の「がいな製麺所」の店主がスタジオに集結する。
