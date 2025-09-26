◇プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人(26日、横浜スタジアム)

巨人の先発・山粼伊織投手が、3回4失点で降板となりました。

逆転2位でのCS進出に向けて、2位DeNAとの直接対決を迎えている3位巨人。大事なマウンドに上がったのは、今季チームトップの11勝を手にしている山粼投手でした。

岡本和真選手のタイムリーで1点の援護をもらった山粼投手でしたが、初回から乱調。先頭に死球を与えると、そこから2連打を浴び、いきなり無死満塁のピンチを迎えます。ここで4番・オースティン選手をライトフライに打ち取りますが、後続への押し出し四球で同点に追いつかれました。なおもピンチで、佐野恵太選手にセンターへの犠牲フライを許し、勝ち越しを許します。

2回には2アウト2、3塁のピンチを招き、好調の筒香嘉智選手を打席に迎えます。ここで外角低めのフォークをすくわれ、レフト間への2点タイムリーヒットで4失点となりました。

山粼投手は初回に31球、2回にも31球を投じるなど苦しい立ち上がりとなりました。3回は0点に抑えましたが、次のイニングで打席を迎えたところで、代打が送られ降板となりました。この日は、3回で79球を投げ、被安打6、3四死球、4失点という結果でした。