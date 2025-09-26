総務省は、ふるさと納税募集にかけた費用が基準を超えていたとして、熊本県山都町を対象から外しました。

【写真を見る】ふるさと納税募集費用が「5割ルール」超える 熊本県山都町が2年間対象から除外に 「運送・人件費増加の共有が不十分だった」

熊本県内の自治体では初めてのことです。

ふるさと納税をめぐっては、返礼品や広報費など募集にかける費用を「寄付額の5割以下」とする基準があります。

総務省によりますと、山都町では、去年9月末までの1年間、寄付額が約5億3850万円だったのに対し、募集にかけた費用は3億230万円ほどで、基準を超える56.14%だったということです。

これを受けて総務省は、山都町をふるさと納税の対象自治体から外しました。

熊本県内の自治体が対象から外されるのは初めてのことです。

対象から外されるのは9月30日からで、今後2年間は、山都町に寄付をしても ふるさと納税での税制優遇は受けられません。

また、山都町のほかに「5割ルール」に違反したのは、佐賀県みやき町と長崎県雲仙市です。

なぜ5割を超えた？

山都町 坂本靖也町長「多くの方々にご迷惑をおかけしたことを心から深くお詫び申し上げる」

町は5割を超えた理由として「返礼品の運送料の高騰や人件費の増加」を挙げ、「庁内での情報共有が不十分で、運用体制にも問題があった」としています。

県によりますと、昨年度の山都町への寄付額は、県内45市町村の中で16番目でした。

町は今後2年間の減収額を約6億円と見込んでいます。

坂本町長「お金が2年間入ってこないことは非常に重く受けとめている」

坂本町長は、町の基金などを活用し、住民サービスが低下しないようにしたいと説明しました。