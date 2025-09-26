◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ―巨人（２６日・横浜）

巨人・山崎伊織投手が４回の打席で代打を送られ、３回６安打４失点で、今季最短での降板となった。

２位でのＳＣ進出に一つも負けられない巨人は初回にＤｅＮＡの先発・東克樹投手から、泉口友汰内野手の三塁打、岡本和真内野手の左前タイムリーで１点を先制。しかし、直後の１回、山崎は１番・蝦名達夫外野手に死球、桑原将志外野手に中前打、筒香嘉智外野手に右前打され無死満塁。１死から山本祐大捕手への押し出し四球で同点。佐野恵太外野手には中犠飛を打たれ２点目を奪われた。

さらに２回には１死から投手の東克樹に中前打。２死から桑原に２打席連続ヒットとなる二塁打、筒香にも２打席連続安打となる左前タイムリーを許し、２人がかえり４点目を失った。

山崎は今季最短での降板。これまでは８月１日のＤｅＮＡ戦での４回１／２、６失点が最短だった。

降板した山崎は「先発としての責任を果たせず申し訳ないです。ただ同点に追いついてくれたので、チームが勝てるように応援します」とコメントした。