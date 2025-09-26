新米の季節になりましたが、コメの価格が落ち着く気配がありません。価格の高いブランド米に安い備蓄米。消費者のニーズに売る側はどう応えているのか？まちのコメ店を取材しました。

県内では7月ごろから新米の収穫が進み小売店での販売が広がっています。

農林水産省によりますと、今年5月に一時4285円をつけた全国のコメ平均価格は、備蓄米の放出によって一時3500円台まで下がりましたが8月から再び上昇。

価格の高い新米が平均価格を押し上げ直近で4246円と5月の最高値に迫る価格です。

価格の上昇についてまちのコメ店は…

（二之宮米穀店 二之宮行宣代表）「通常コメ店が持ってる在庫。新米までのそれが無いから（価格が）上がった。在庫がないから上がるのは当然」

こちらのコメ店では先月上旬から新米が並び始め、現在は5キロ税込4000円ほどで販売しています。新米の価格は、おととしは2000円弱、去年は3000円ほどでした。この2年で価格が倍になったことになります。

（二之宮米穀店 二之宮行宣代表）「生産者のこと考えるとこの価格になって良かったところがある。売る側としては高い。なんとか努力して安くする方法はないのか」

政府が備蓄米を放出し店は7月に10トンを仕入れました。5キロ2000円で販売すると20日間ほどで完売。その後、常連客から「備蓄米がほしい」という声があがったことから、追加で20トンを購入し今週から5キロ2300円で販売しています。

（二之宮米穀店 二之宮行宣代表）「（客から）『待ってた』2日ぐらいで5トンくらい売れた」

新米と備蓄米の売れ行きはほぼ半々の割合だということです。

（二之宮米穀店 二之宮行宣代表）「新米と備蓄米を買って自宅でブレンドする客も。（2つ平均して）3000円ちょっとだとみなさんが期待している価格になる」

備蓄米であっても新米を3割～5割ほど混ぜて炊くと、よりおいしく食べられるということです。

（二之宮米穀店 二之宮行宣代表）「古米の中に30%入れると新米が効いてくる。だから半々だと『おいしいね』という感じになる。美味しいものも食べたいけど安価なものも欲しい。『きょうは新米』『カレーの日だから備蓄米』など、そういうやり方もある」

家庭での工夫が必要な日々がもうしばらく続きそうです。

・