後半戦負けなしで2位につける鹿児島ユナイテッドFCは、きょう26日、アウェーで首位の八戸と対戦。J3優勝を争う天王山の結果は…。

首位浮上へ。勝点差3で追いかける八戸と迎えた優勝を占う大一番。白のユナイテッドは、前節からスタメンを2人入れ替えて試合に臨みました。

立ち上がり、八戸にペースを握られます。前半3分、フリーキックからピンチを迎えるもここは藤嶋がセーブ。しかし、前半13分。右サイドのクロスからヘディングで合わせられ八戸に先制を許します。

同点に追いつきたいユナイテッドですが決定機を作れず。1対0のまま試合を折り返します。

後半36分には、途中出場ジョアオがこのプレーで2枚目のイエローカードを受けまさかの退場に。

それでも終盤、何度も相手ゴールに迫ります。ロングスローからチャンスを作るも…ゴールとはならず。最後まで、1点が遠かったユナイテッド。

0対1で敗れ、11試合ぶりの黒星。首位との勝点差が6に開きました。

今シーズンは残り9試合。3位チームの勝敗次第で順位変動の可能性があります。次の試合は昇格を争う3位の栃木シティと来月4日、ホームで対戦します。

