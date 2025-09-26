ドジャース地区4連覇達成！ 大谷翔平が自己最多タイの54号 山本由伸は日本人7人目のシーズン200奪三振に到達



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年9月25日(日本時間26日) アリゾナ・ダイヤモンドバックス 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠チェース・フィールド＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

現地25日(日本時間26日) 、ドジャースの大谷翔平選手（31）が敵地アリゾナで行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。

この日は54号ホームラン含む、5打数・1安打・2打点で勝利に貢献し、連続出塁も29試合に伸ばした。

昨日の試合でマジック1とし、ようやく地区優勝に王手をかけたドジャース。優勝をかけたこの大一番で、山本由伸投手（27）が先発のマウンドに上がった。

初回、山本は重要な立ち上がりでまずは先頭を見逃し三振に、続く打者もファーストゴロ、空振り三振と、初回から2奪三振の快調な滑り出しを見せる。

その投球に応えるかのように、ドジャースは2回、フリーマンとパヘスの二者連続ホームランで2点を奪うと、ベッツのタイムリーでコンフォルトとキケ・ヘルナンデスもホームイン。打者一巡の猛攻で4点のリードを作る。

そして4回には待ちに待った大谷の第54号2ランホームランが右中間に飛び込み、さらに2点を追加。これで大谷は去年記録した自己最多のホームラン数に並んだ。

さらにフリーマンは驚愕の2打席連続となる2ランホームランを放ち、8対0とドジャースがDバックスを圧倒。

山本はピンチを何度か迎えるものの、要所をしっかり抑えて無失点のまま6回のマウンドに上がると、迎えた先頭打者をスプリットで空振り三振に打ち取る。

これで日本人メジャーリーガーとして7人目のシーズン200奪三振に到達し、ドジャースでは2021年のビューラー以来の快挙を達成。

さらに続くモレノからも空振り三振を奪うなどし、6回を投げ無失点・7奪三振と好投。

後半戦は安定感を欠くドジャースのリリーフ陣も、この日はスコット、クライン、バンダがそれぞれ1イニングずつ投げ、3人とも点を与えずにDバックスを完封し、地区優勝を決めるにふさわしい試合を見せた。

なお、ドジャースは今夜次の遠征地であるシアトルに移動し、レギュラーシーズン最後の3連戦をマリナーズとの戦いへ。

30日からは、ドジャースタジアムでワイルドカードプレーオフが始まる予定だ。





