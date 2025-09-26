これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越に濃霧注意報が発表されています。



◆27日(土)の天気

・上越地方

明け方までは、弱い雨がぱらつくところがあるでしょう。

ただ、日中は次第に高気圧に覆われてカラっとした秋晴れになりそうです。



・中越地方

午前中は、山沿いを中心に濃い霧の出るところがあるでしょう。

一方、昼ごろからは日差しがたっぷり届く見込みです。

最高気温は25℃前後の予想で、日中は過ごしやすい陽気になるでしょう。



・長岡市と三条市周辺

晴れる時間長いでしょう。

朝晩は冷えて肌寒くなりますが、昼間は日差しのもとでは汗ばむくらいになるでしょう。



下越：新潟市周辺と佐渡

秋らしい爽やかな陽気になるでしょう。

空気がやや乾燥しますので、火の取り扱いには注意が必要です。

最低気温は18℃前後、最高気温26℃前後の予想です。



・下越：村上市から聖籠町

晴れる時間が長いものの、昼ごろまでは霧で見通しの悪くなるところがあるでしょう。

最高気温は25～26℃の予想で、26日(金)よりやや低くなりそうです。



◆風と波

風は比較的穏やかでしょう。

波の高さは、上・中越ではじめ1m、下越・佐渡ではじめ1.5mの予想です



◆週間予報

28日(日)は、日中いっぱいは晴れるでしょう。

一方、29日(月)は雨で所々雨脚が強まり【警報級の大雨】になるところもありそうです。

30日(火)以降は雲が広がりやすく、雨予報に変わる日もあるでしょう。



◆27日(土)の北信越の天気

周辺各地も、おおむね晴れるでしょう。

朝晩は空気が冷たくなりますが、日中は気温が上がり真夏日に迫るところもありそうです。



27日(土)の県内は、朝晩と日中の寒暖差が大きくなりますので、体調管理や服装選びに注意ください。