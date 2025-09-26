欧州株 金融関連株が買われる、ミュンヘン再保険は３％超の上げ
欧州株 金融関連株が買われる、ミュンヘン再保険は３％超の上げ
東京時間19:02現在
英ＦＴＳＥ100 9248.74（+34.76 +0.38%）
独ＤＡＸ 23622.76（+87.93 +0.37%）
仏ＣＡＣ40 7832.67（+37.25 +0.48%）
スイスＳＭＩ 11922.19（+46.39 +0.39%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
【銀行株】
東京時間19:02現在
ＨＳＢＣ 1032.00（+6.80 +0.66%）
バークレイズ 378.80（+2.45 +0.65%）
Ｓチャータード 1428.00（+2.50 +0.18%）
ロイズＴＳＢ 82.24（+0.86 +1.06%）
ドイツ銀行 30.34（+0.18 +0.60%）
コメルツバンク 32.65（-0.06 -0.18%）
ＢＮＰパリバ 76.84（+1.00 +1.28%）
ソシエテ ジェネラル 57.08（+0.52 +0.92%）
クレディ・アグリコル 16.83（+0.35 +2.09%）
【保険株】
東京時間19:02現在
プルデンシャル 1031.00（+1.00 +0.10%）
アビバ 677.40（+8.60 +1.29%）
アドミラル・グループ 3190.00（+8.00 +0.25%）
アリアンツ 355.10（+5.80 +1.66%）
ミュンヘン再保険 535.60（+16.00 +3.08%）
アクサ 40.48（+0.55 +1.38%）
