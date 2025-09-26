欧州株　金融関連株が買われる、ミュンヘン再保険は３％超の上げ

東京時間19:02現在
英ＦＴＳＥ100　 9248.74（+34.76　+0.38%）
独ＤＡＸ　　23622.76（+87.93　+0.37%）
仏ＣＡＣ40　 7832.67（+37.25　+0.48%）
スイスＳＭＩ　 11922.19（+46.39　+0.39%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

【銀行株】
東京時間19:02現在
ＨＳＢＣ　　　　　　 1032.00（+6.80　+0.66%）
バークレイズ　　　378.80（+2.45　+0.65%）
Ｓチャータード　 1428.00（+2.50　+0.18%）
ロイズＴＳＢ　　　　 82.24（+0.86　+1.06%）
ドイツ銀行　　　　　　30.34（+0.18　+0.60%）
コメルツバンク　　 32.65（-0.06　-0.18%）
ＢＮＰパリバ　　　　 76.84（+1.00　+1.28%）
ソシエテ　ジェネラル　 57.08（+0.52　+0.92%）
クレディ・アグリコル　　 16.83（+0.35　+2.09%）

【保険株】
東京時間19:02現在
プルデンシャル　　　　　 1031.00（+1.00　+0.10%）
アビバ　　　　　　　　　　 677.40（+8.60　+1.29%）
アドミラル・グループ　 3190.00（+8.00　+0.25%）
アリアンツ　　　　　　 355.10（+5.80　+1.66%）
ミュンヘン再保険　　 535.60（+16.00　+3.08%）
アクサ　　　　　　　　　 40.48（+0.55　+1.38%）