秋田朝日放送

秋田市の聖霊女子短期大学は２０２７年度からの男女共学化に向け、２５年内に文部科学省に届け出ます。さらに２８年には一部の専攻を４年制化し、短大と４年制大学を並行して運営する構想を発表しました。

２６日、男女共学化の実施と４年制大学の計画について聖霊女子短期大学が会見を開きました。

この構想に至った大きな理由は、秋田の人口減少による定員とのバランスの崩壊と４年制へ大学への進学希望者の増加です。聖霊女子短大は２０２７年度から男女共学とし名称を「聖霊短期大学」に変える意向で２５年内に文部科学省に届け出ます。

さらに現在ある３つの専攻のうち生活文化専攻の女性リーダー育成コースと専攻科の健康栄養専攻を４年制大学へと移行する計画で、２６年１０月までに文科省へ申請します。認可されれば２８年から４年制大学がスタートします。この他の専攻・コースは短大のカリキュラムとして引き続き残ります。

共学化と４年制化により管理栄養士を目指す男子生徒の入学を見込んでいます。また、４年制の学習内容に留学を取り入れ、アジア各国からの留学生の受け入れや将来的には海外キャンパスの設置なども計画していて、より世界に目を向けた教育を行いたい考えです。