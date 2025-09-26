男女４人組ロックバンドＭＯＳＨＩＭＯが２５日、公式Ｘでボーカル＆ギターの岩淵紗貴の結婚と、それによる無期限ライブ活動休止を発表した。

「ライブ活動休止と岩淵紗貴に関するお知らせ」と題した文書で「この度ＭＯＳＨＩＭＯは『１０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＴＯＵＲ ２０２５』１２月２３日（火）Ｚｅｐｐ Ｓｈｉｎｊｕｋｕ公演をもちまして無期限ライブ活動休止とさせていただくことになりました。突然のご報告になってしまったことを心よりおわび申し上げます」と報告した。

さらに、岩淵の結婚を発表。「これまでＭＯＳＨＩＭＯは、“報われない恋”や“感情のもつれ”といった、少し不器用な心模様をテーマにした楽曲を数多く届けてまいりました。その中で、結婚に伴い『その歌たちを歌い続けるのは、今の私ではつじつまが合わないから全力でライブに臨めない。一度しっかりＭＯＳＨＩＭＯと自分と向き合って、新しいＭＯＳＨＩＭＯとしてまたみんなとライブを楽しみたい』と感じるようになりました。活動休止の理由といたしましてはこの点が一番大きいです」と説明した。

岩淵は直筆文章もアップ。「今のＭＯＳＨＩＭＯの世界観だと自分の中で辻褄が合わず全力でライブに臨めない」と理由をつづった。１２月の公演について「みんなと最高に笑える楽しいライブにして行きたい」とも記した。

コメント欄には「真面目すぎて逆に笑える」「ういう真っすぐな姿勢が最高に大好きです」「こんなに嬉しい活休報告ないよね」と好意的に受け止める声が多かった。

ＭＯＳＨＩＭＯは中学の同級生４人が２００６年に結成。２０２１年にメジャーデビュー。現在はインディーズで活動している。