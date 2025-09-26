国連などの国際機関に国が支出した「任意拠出金」について、会計検査院が２０１８〜２１年度分の４２６件を調べたところ、３割超の１４５件でずさんな管理が行われていた。

国内用の新型コロナウイルスワクチン購入費を途上国向けに転用したことを公表していなかった事例もあり、検査院は各省庁に改善を求めた。

検査院によると、〈１〉国際機関からの定期的な会計報告を省庁が入手せず、収支が不明だったのが４４件〈２〉使われずに繰り越された額の未把握が５８件〈３〉繰越金の使い道を確認していなかったのが４３件――だった。１４５件のうち、１２３件で金額の妥当性を精査しないまま、国際機関の求めに応じる形で追加拠出していた。検査院は「過大な支出や長期の資金滞留につながる恐れがある」と問題視している。

厚生労働省はコロナ禍の２０年１０月、ワクチンを共同購入・分配する国際的な枠組み「ＣＯＶＡＸ（コバックス）」に、自国用ワクチンの調達費として１７２億円を出した。ワクチン製造企業から確保できるめどがついたことから拠出額の大半は使われず、２２年３月に残っていた１６６億円分を「途上国用」に切り替えた。こうした経緯は政府の報告書に記載されなかった。

厚労省は「途上国へのワクチン普及は国内の感染対策にもつながる。当初の目的から大きく外れていない」とするが、検査院幹部は「公表しなかったこと自体が問題で、予算も途上国用に改めて取り直すのが原則だ」としている。

任意拠出金 国際機関の事業を後押しするため、国が自発的に出す資金。会計検査院によると、日本は２０１８〜２３年度の６年間で３兆２９２億円を支出した。ほかに各国で分担する「義務的拠出金」などがある。