26日朝早く、妙高市で90代の男性がクマに襲われケガをしました。県内でクマによる人身被害は7件目で、県は【クマ出没警戒警報】を出して注意を呼びかけています。



こちらの傘は、男性がクマに襲われたときに持っていたものボロボロに破けています。警察と消防によりますと、午前5時半ごろ、妙高市上馬場の90代の男性が散歩中にクマに襲われました。男性は、顔や右太ももをケガをして病院に運ばれましたが、命に別状はありません。



■男性の妻

「後ろから振り向いたらしい。きっと傘を振り回したのかな、川のほうに逃げた。」



クマによる人身被害は今回で7件目。県によりますと、9月に入りクマの目撃や痕跡が300件以上確認されています。