レジェンドたちが絶賛する“天才声優”「リアルかめはめ波をうっている」衝撃秘話にマヂラブ野田「偉大ですね」

漫画＆アニメを愛するマヂカルラブリー（野田クリスタル、村上）が人気声優をゲストに招き、色々なことをトークしたり、企画を試したりして、その人気声優の魅力に迫る声優バラエティ『声優談子』！

9月23日（火）放送の最終回には、国民的アニメの主人公を務めるレジェンド声優・置鮎龍太郎と三ツ矢雄二がゲストとして登場した。

国民的野球アニメ『タッチ』で上杉達也を演じた三ツ矢は、「天才だと思う声優は？」という質問に、『ドラゴンボール』シリーズで孫悟空・孫悟飯・孫悟天を演じている野沢雅子を挙げた。

「『ドラゴンボール』の三役を含めて、おばあさんも青年も、さらには人間以外の役までできる。なんでもこなせる、すごい人」と語った三ツ矢は、野沢の想像した役を再現する表現力を絶賛。「役をつくり出す想像力が優れている。想像力を声にできる」と強調し、「天才」と称賛を惜しまなかった。

置鮎も「パワーがすごい。その年齢じゃ考えられないパワーを出してセリフを言える。リアルかめはめ波をうっている。スタジオ中が本当に震える」と共感を示した。

さらに三ツ矢にとって野沢は「師匠」でもあるという。声優デビューしたばかりで右も左もわからなかった頃、野沢から仕事の基礎を徹底的に教わったそうだ。「台本の持ち方からチェックの仕方まで、全部野沢雅子さんが手取り足取り教えてくれた」と明かす。

そして「あの方はすごい。これからも声優最年長記録をどんどん更新してほしい」と期待を込めると、そんなレジェンドたちのエピソードに野田は「偉大ですね」と感心していた。