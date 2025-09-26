今月17日からアメリカ軍岩国基地で行われていた陸上模擬着艦訓練＝FCLPについて。防衛省は「きのう（25日）訓練が終了した」と岩国市に伝えました。



地元が強く反発する中、25年ぶりに行われたFCLP、期間中、岩国市には1111件もの苦情が寄せられました。



陸上模擬着艦訓練＝FCLPは空母艦載機のパイロットが陸上の滑走路を空母に見立てて離着陸を繰り返す訓練で今月17日から岩国基地で行われていました。





岩国市によりますときょう午前9時ごろ、防衛省中国四国防衛局から「きのう（25日）FCLPが終了した」と連絡があったということです。防衛省は今月17日からきょうまで行われると説明していましたがきのう夜間の訓練も行われず予定より1日早く終了した形です。市と県の調べでは17日からきのうまでに訓練が実施された平日6日間でタッチアンドゴーなどのFCLPによる飛行は882回記録されています。70デシベルが5秒以上続いた騒音の測定回数は基地北側で1564回基地南側で1541回。騒音の最大値は今月19日の午後9時7分に尾津の観測地点で記録した98.7デシベルでした。市には1111件の苦情が寄せられています。「FCLP実施は容認できない」という地元の意向に反して始まった今回のFCLP。6日すべてで予定時間を超えたほか訓練を行わないとしていた祝日の23日にもFCLPが行われるなど事前の通告と異なる運用が相次ぎました。