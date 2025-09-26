【特集】創業270年「攻めて伝統を守る」小千谷市片貝町の染織工房の職人のこだわりに迫る【この町で～愛される老舗～｜新潟】
江戸中期から270年続く、小千谷市片貝町の染物屋「紺仁(こんに)」。
長い歴史の中で紡いできた技術を守りつつ、時代にあわせて挑戦を続ける職人のこだわりに迫ります。
「片貝の花火」「川の長岡」「海の柏崎」と並び、「山の片貝」として〝越後三大花火〟に数えられる小千谷市の『片貝の花火』。片貝まつりでは、新しい命の誕生などの祝い事や追善供養など、町民は家族や同級生と節目ごとに花火を奉納します。
花火とともに、このまつりを象徴するものが町の人たちが着ている〝半纏(はんてん)〟です。この半纏(はんてん)をつくっているのは、創業274年の『紺仁(こんに)』。江戸時代中期から11代にわたって続く、半纏(はんてん)や着物をつくる染織工房です。
現在、専務を務めるのは11代目の後継ぎ・松井佑介さん。
■松井祐介専務
「私の父親が社長で11代目、私の代になると12代目になります。うちの場合は270年ぐらい伝統がありますけど、最初から藍染めはしていた。そもそも紺仁の紺色の『紺』という字は藍染め屋をやっているということ。」
こちらが藍の葉を染料とした『藍染め』。白い糸を藍につけムラなく染める。染めの回数を重ねることで色が濃くなっていきます。こうした古くから続く技術を受け継ぎ、伝統をつないできました。糸を染め、反物を織り、生地を染め、縫製する。紺仁では、品物ができあがるまでの一連の工程を網羅でき、そういった店はいまでは数少ないと言います。
織機で織られているのは、片貝木綿と呼ばれる生地。80年前、戦後すぐに店に伝わった織り方です。織り上がった反物を見せていただきました。
■松井佑介専務
「片貝木綿は縦糸に3～4種類ぐらいの太細の違う糸を並べてつくっている。戦後すぐにうちで織り始めて、うちでしか織ってない、うち1軒だけのもの。一番の特徴は縦糸に1.5mm間隔くらいで太い糸が入っている。その太い糸が断面をつくると、太いから断面がでこぼこになる。太い部分が肌に当たるので、肌に当たる面積が狭くなって さらっとしている着心地。春から秋口、割とオールシーズン対応で。」
世界最大級の花火・四尺玉で知られる小千谷市片貝町。
古くから商人や職人が多く、通りには商店が立ち並んでいたことから『花火と職人のまち』とも言われてきました。全国各地から注文が入り、2～10月まで繁忙期が続きます。
■松井佑介専務
「まず型を作る。いま掘っているのも手彫り。書いている文字自体も手で書く。パソコンの文字とかじゃなくて手で書くから、手作りの良さが出る。」
染める模様を型に起こす作業は、すべて手作業です。職人は19人。若手も一つの工程を任されています。
1月からここで働く、高橋雄河さん。以前は機械工場に勤めていましたが、ものづくりに興味を持ち店の門をたたいたといいます。
■高橋雄河さん
「職人仕事というのはすごい感覚が命のところがあって、なかなか分からないところもあるけど、すごくやりがいがあって楽しい仕事だなと思う。」
任されているのは、店の技術が詰まっているともいえる〝染め〟の工程。高橋さんはこれまで、この工程を担っていたベテランから教え込まれ技術を引き継ぎました。
■高橋雄河さん
「もう入ったらすぐやる。」
■松井佑介専務
「自分で手を動かさないと自分のものになっていかないから、とにかく作業を分からないながらにも進めていって、その中で自分で感覚をつかむという感じ。」
一つの工程に配置されているのは数人ずつ。プロの技術が結集して品物が出来上がります。
