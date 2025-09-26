富士通が100点ゲームで快勝しWBLA準決勝進出…19得点の藤本愛妃ら6選手が2桁得点

9月26日、『FIBA女子バスケットボールリーグアジア2025（WBLA）』のグループフェーズが中国の東莞スポーツセンターで開催され、富士通レッドウェーブ（日本）が101－54で釜山BNKサム（韓国）に勝利。27日に行われる準決勝進出を決めた。

富士通は試合開始直後の先制こそ許したものの、宮澤夕貴や藤本愛妃が得点源となり、第1クォーターから28－13と大量リードを奪う好発進。第2クォーターには宮下希保の連続得点などによる8－0のランで突き放した。

後半の立ち上がりも、林咲希と宮澤の日本代表コンビによる連続得点で好スタートをきり、第3クォーター中盤にはこの試合最大となる12－0のラン。Wリーグを連覇した女王は、試合の流れを明け渡すことなく完勝を収めた。

個人スタッツでは、藤本がチーム最多となる19得点7リバウンド3スティール、林が3ポイント3本の成功を含む17得点を挙げたほか、13得点の宮澤と奥伊吹、12得点の前澤澪、10得点の林真帆も含む合計6選手が2桁得点をマーク。町田瑠唯は無得点10アシストで勝利に貢献した。

この試合の結果、富士通はグループBを首位で通過。27日に行われる準決勝で、グループAを勝ち上がってくるチームと対戦する。

■試合結果



釜山BNKサム 54－101 富士通レッドウェーブ



BNK｜13｜15｜10｜16｜＝54



FUJ｜28｜23｜32｜18｜＝101