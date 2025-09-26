coldrainが、10月24日にリリースするニューEP『OPTIMIZE』より先行シングル「FREE FALL」を本日9月26日に配信リリースした。

本楽曲は、先日メンバー全員がInstagramにて行ったゲリラ生配信中にネタバレしていたもの。逆境や過剰なルールに背を向けて、自らの意思であえて“落ちていく”ことを恐れず選ぶ人たちへのアンセムとなっており、バンドらしいヘビーなサウンドの中に、ポジティブなエネルギーと力強いメッセージが込められている。

また、2026年2月に行われる主催フェス『BLARE FEST. 2026』の全32組のゲストアーティストから、第1弾ラインナップとしてAge Factory、[Alexandros]、BLUE ENCOUNT、ENTH、Fear, and Loathing In Las Vegas、04 Limited Sazabys、花冷え。、HEY-SMITH、HIKAGE、House of Protection、Knosis、マキシマム ザホルモン、Memphis May Fire、THE ORAL CIGARETTES、Paledusk、SiM、Survive Said The Prophetの17組が発表となった。

なお、本フェスのオフィシャル3次先行は本日より受付がスタートしている。

（文＝リアルサウンド編集部）