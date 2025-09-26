県や岩国市などはFCLPについて東京で防衛大臣らに抗議し、二度と岩国基地で行われないよう要請しました。



しかし国側は、今後の岩国実施の可能性を否定しませんでした。



岩国市の福田市長ら＝基地に近い自治体の市長・町長・議長が上京し、要請文書や、議会で可決された意見書を中谷防衛大臣に手渡しました。



（岩国市 福田市長）

「住民生活に大きな影響を与えたと言わざるをえない。今後いかなる理由があろうとも、岩国基地で二度とFCLPが実施されることのないよう米側に求めてほしい。あらゆる手段を講じてほしい」





（中谷防衛相）「騒音で大きなご迷惑をおかけし、多くの苦情も寄せられている。重く受け止めている」防衛省は硫黄島の状況について「引き続き火口から噴煙が上がり、噴火によって燃料を供給するパイプラインなどに被害が出ている」と説明。そのうえで、今後、硫黄島が使えない場合のFCLPは「最適な実施場所をアメリカ側が判断する」とし、岩国基地での実施の可能性を否定しませんでした。（福田市長）「岩国基地で実施しないという明確な回答はなかったが、今後、硫黄島施設の復旧に取り組むという話だった」（平屋副知事）「あらゆる措置を講じるよう強く要請したので、今後の国の対応に期待したい」例年のスケジュールを考慮すると次のFCLPは来年5月ごろに実施されるものとみられますが、再び岩国基地で強行される懸念は拭えていません。