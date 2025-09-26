出来は上々！県のブランド米〝新之助〟の稲刈り始まる、仮渡金の追加払いに「うれしい反面…」【新潟･見附市】
コシヒカリに並ぶ県のブランド米『新之助』の稲刈りが始まっています。猛暑にも負けず品質も良いということです。
見附市の専業農家・岩渕高雄さんの田んぼでは、12日から『新之助』の稲刈りが始まっています。新之助は暑さに強い品種で、今年の出来も上々です。
■専業農家 岩渕高雄さん
「平年並み。とてもいい状態なので、新之助は一番最初に刈り取って検査したものに関しては『全量1等米』となっています。」
JA全農にいがたは、2025年産の仮渡金について一律で3000円の追加払いを決めました。民間との集荷競争が続いていることや、他県の状況を踏まえたということです。
■専業農家 岩渕高雄さん
「農家の手取りとしてはうれしい反面、店頭価格・お客さんに買ってもらう金額がちょっと高すぎるんじゃないかなと。」
