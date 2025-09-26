YOASOBI「夜に駆ける」をサンプリング×LE SSERAFIMが歌唱参加！ZOZOTOWN20周年記念楽曲が配信リリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日本最大級のファッションECプラットフォーム「ZOZOTOWN」の設立20周年を記念し、Tokyo Coffee BreakがYOASOBIの「夜に駆ける」をサンプリングしてあらたに歌詞を書き下ろし、LE SSERAFIMが歌唱参加した楽曲 、LE SSERAFIM with YOASOBI「the NOISE（Contains a Samples of 夜に駆ける）」が9月26日に配信リリースされた。

■『ZOZOFES』のテーマでもあるY2Kカルチャーを融合

「夜に駆ける」をモチーフに、シティポップとYOASOBI、LE SSERAFIMが10月に出演する音楽イベント『ZOZOFES』のテーマでもあるY2Kカルチャーを融合させた新しい表現で仕上がっている。

楽曲のサンプリングに加え、新規歌詞の書き下ろしとアレンジはTokyo Coffee Breakが担当。オリジナルの「夜に駆ける」のメロディを活かしつつ、LE SSERAFIMの透明感ある歌声と、YOASOBIらしい物語性豊かな表現が際立つ、ZOZOTOWN20周年を彩る特別な楽曲となっている。

なお、「the NOISE（Contains a Samples of 夜に駆ける）」のMVは、10月中旬に公開予定。また、YOASOBIは、ZOZOTOWNが10月12・13日に神奈川・K-アリーナ横浜で開催する音楽イベント『ZOZOFES』のDay2公演に出演する。

さらに、YOASOBIは結成6周年を迎える10月1日21時から“サントリー生ビール”とのコラボによる生配信番組『YOASOBI 結成6周年記念 生配信』をYouTubeにて実施することが決定。

これまでにも、Zeppツアーやドームライブでのフラワースタンド展示、“サントリー生ビール YOASOBIコラボデザイン缶”の発売、楽曲「UNDEAD」を起用したテレビCM、現在開催中のホールツアーでのサントリー生ビール販売など、様々なコラボを展開してきたサントリー生ビールとの特別企画。配信では、Ayaseとikuraが6年間を振り返るトークや、10月2日にリリースされる新曲「劇上」の制作秘話なども語られる予定だ。

■リリース情報

2025.09.26 ON SALE

LE SSERAFIM with YOASOBI

DIGITAL SINGLE「the NOISE（Contains a Samples of 夜に駆ける）」

2025.10.01 ON SALE

YOASOBI

Blu-ray『THE FILM 3』

2025.10.02 ON SALE

YOASOBI

DIGITAL SINGLE「劇上」

■関連リンク

『ZOZOFES』OFFICIAL SITE

https://zozo.jp/event/zozofes/

YOASOBI OFFICIAL SITE

https://www.yoasobi-music.jp/

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp/

■【画像】YOASOBIのアーティスト写真

■【画像】『YOASOBI 結成6周年記念 生配信』告知ビジュアル