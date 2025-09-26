「ようこそオカルト部へ！」入部してくれた転校生と親睦会を兼ねてふたりでカラオケに行く／写らナイんです
『写らナイんです』（コノシマルカ/小学館）第4回【全5回】
【漫画】『写らナイんです』を第1回から読む
「次にくるマンガ大賞 2025」コミックス部門第4位！
黒桐まことは、見えてはいけないものを引き寄せてしまう“超霊媒体質”に悩まされていた。そんな彼の前に現れたのは、オカルト部に情熱を捧げる霊感ゼロの橘みちる。彼女との出会いで、まことの世界が変わっていくーー。霊に追われる少年と、霊を追う少女が繰り広げる爽やかホラーな青春劇『写らナイんです』をお楽しみください！
©2025 KONOSHIMARUKA
©2025 KONOSHIMARUKA
©2025 KONOSHIMARUKA
©2025 KONOSHIMARUKA
【漫画】『写らナイんです』を第1回から読む
「次にくるマンガ大賞 2025」コミックス部門第4位！
黒桐まことは、見えてはいけないものを引き寄せてしまう“超霊媒体質”に悩まされていた。そんな彼の前に現れたのは、オカルト部に情熱を捧げる霊感ゼロの橘みちる。彼女との出会いで、まことの世界が変わっていくーー。霊に追われる少年と、霊を追う少女が繰り広げる爽やかホラーな青春劇『写らナイんです』をお楽しみください！
©2025 KONOSHIMARUKA
©2025 KONOSHIMARUKA
©2025 KONOSHIMARUKA
©2025 KONOSHIMARUKA