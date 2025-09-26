趣里＆三山凌輝、第1子誕生を報告「愛や絆、真実を大切に…」 赤ちゃんとの“手つなぎ”ショットも
女優の趣里(35)とダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTのRYOKIこと三山凌輝(26)が26日、それぞれSNSを更新し、第1子の誕生を報告した。
趣里と三山凌輝
2人は連名で「先日、無事に第一子が誕生した事をご報告します」と発表。「変わらず1番近くで出産まで支えてくれた私達の両親、周りの方々や応援してくれている皆さん、そして取り上げて下さった先生、産院の方々に感謝申し上げます」とつづった。
そして、「今まで通り家族としての愛や絆、全てにおいて私達が持っている真実を大切にし、守るべきものを必ず守っていきます」と決意を記し、「同時に応援して下さる皆さんにも優しさと愛で溢れる日常がありますように」と締めくくった。
メッセージとともに、2枚の写真をアップ。2人が赤ちゃんと手をつないだ“3ショット”と、赤ちゃんの足にゴールドの指輪2つを添えた写真で、喜びを表現した。
