¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡¡¿¼ÄÅ³¨Î¤¤Ï¡ÖGODIVA¡×¤ÈÀä»¿¤âÂçÊª½÷Í¥¤ò¡Ö10±ß¥Á¥ç¥³¡×¤È¥¤¥¸¤ê¡¡ËÜ¿Í¡Ö¤Ò¤É¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ê49¡Ë¤¬¡¢´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ÖTHE¡¡¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh¡ª¡ª¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦¡¡MOVIE¡×¤Î½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£23Æü¤Ë¤Ï¡¢50É¤¤Î¸¤¤ò¾·¤¤¤¿¡È¤ï¤ó¤³»î¼Ì²ñ¡É¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£½Ð±é¤·¤¿ËãÀ¸µ×Èþ»Ò¤Ï¡¢¤ªÇ¦¤Ó¤Ç¤ï¤ó¤³»î¼Ì²ñ¤ËË¬¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¸¤¤Ë±Ç²è¤ò¸«¤»¤ë»î¼Ì²ñ¤Ã¤Æ¡¢Â¿Ê¬¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¸«¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ËÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ë¥ª¥À¥®¥ê¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¸¤¤¿¤Á¤Ï¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡ÖIÉ¤¤À¤±¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤µ¤ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ±óËÊ¤¨¤·¤Æ¤ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ËÜºî¤Ç8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±Ç²è½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿½÷Í¥¤Î¿¼ÄÅ³¨Î¤¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢´¶Æ°¤·¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÊª¤Î·Ý½Ñ¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡£À¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£¡Ö¤½¤ì¤ÏËãÀ¸¤µ¤ó¤«¤é¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤È¾éÃÌ¤á¤¤¤ÆÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç¡Ö¿¼ÄÅ¤µ¤ó¤ÏGODIVA¡¢ËãÀ¸¤µ¤ó¤Ï10±ß¥Á¥ç¥³¡×¤ÈËãÀ¸¤ò¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ËãÀ¸¤Ï¡Ö¤Ò¤É¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤Î¸å¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¡È°Â¤¤¥Á¥ç¥³¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¿¤Þ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢³Î¤«¤Ë»ä¤â°Â¤¤¥Á¥ç¥³¹¥¤¤À¤·¡£¤À¤«¤é¡¢ÊÌ¤Ë½ý¤Ä¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£