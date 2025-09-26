Mrs. GREEN APPLEが、9月28日(日)にリリースするDigital Single「GOOD DAY」の“Concept Art #1”と名付けられた画像を公開した。

▲「GOOD DAY」Concept Art #1

それは、とあるシーンがスケッチされているようだが、詳細は分からない謎めいたアートとなっている。“#1”と銘打たれているということは、今後“#2”以降が公開される可能性が高そうだ。

「GOOD DAY」は、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期 第2クール オープニングテーマ「クスシキ」（4月５日(土)配信）、映画『#真相をお話しします』主題歌「天国」（5月2日(金)配信）、フジテレビ系『サン！シャイン』テーマソング「breakfast」（6月4日(水)配信）、『サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort』テーマソング「Carrying Happiness」（7月19日(土)配信）、『キリン 午後の紅茶』CMソング「夏の影」（8月11日(月)配信）から続く、バンド史上初めて6か月連続でリリースされる新曲。大森元貴(Vo,G)は今作が2025年最後のリリースになることを明言している。

■Digital Single「GOOD DAY」

2025年9月28日(日)リリース

■ライブフィルム＆ドキュメンタリー映画2作品全国同時公開

11月28日(金)より映画2作品 全国同時公開

▶ライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD(フィヨルド)〜 ON SCREEN』

Ⓒ2025 UNIVERSAL MUSIC LLC

▶ドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM（仮）』

@2025 MGA Film Partners 【ムビチケ前売券 販売情報】 ★パンフレット付きムビチケ前売券（カード）

正式名：『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』

『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM（仮）』パンフレット＋ムビチケ前売券（カード券2枚）

価格：6,700円（税込）

発売日：9月22日(月)18時

購入場所：TOHO theater STORE

11月中旬より順次発送、劇場公開日11月27日(木)までにお届けいたします。

※セットで購入の方には特典付き（特典は数量限定・内容は後日発表）

※パンフレットの単品販売は公開日より販売予定です。

※本商品の受付は11月14日（金）まで承ります。

※パンフレットの中身は映画の内容に触れる記述が含まれますので予めご了承ください。

詳細ＵＲＬ：https://tohotheaterstore.jp/items/103173000 ★グッズ付きムビチケ前売券（カード）

正式名：MGAムビチケアクリルフレーム（オリジナルBOX付）＋ムビチケ前売券（カード券2枚）

価格：7,470円（税込）

発売日：9月22日(月)18時

購入場所：ローソン店内のLoppi端末・HMV＆BOOKS online

※グッズの単品販売はございません。11月26日（水）より順次お届け予定。

※本商品の受付は10月15日（水）まで承ります。

※『ムビチケ®』は株式会社ムービーウォーカーの登録商標です。

詳細ＵＲＬ：https://www.lawson.co.jp/campaign/lop_mga10years_film/ ★ムビチケ前売券（カード）

価格：ライブフィルム：3,000円（税込）／ドキュメンタリー：1,500円（税込）

※ムビチケ前売券（カード）、ムビチケ前売券（オンライン）、ムビチケ前売券（コンビニ）を10月31日（金）より販売予定。

詳細は追って公式サイト(https://mga10years-film.jp/)よりお知らせいたします。

