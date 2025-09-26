会場ではPS5版の開発も発表された！

ゲームメーカーの元気は、2025年9月25日から開催された「東京ゲームショウ2025」（幕張メッセにて9月25日〜28日）において、18年ぶりとなる『首都高バトル』シリーズの新作の試遊ブースを出展しました。

【臨場感ありそう…】これが、レーシング座席のような会場の試遊台です（写真）

25日には、既に販売中のSteam版に加え、PlayStation 5（PS5）向けにも開発中であることが会場で発表されました。据え置き型、いわゆる家庭用ゲーム機で『首都高バトル』が販売されるのは、2003年の『首都高バトル01』以来、実に22年ぶりとなります。

会場の試遊台では、Steam版では、マツダ RX-7 TYPE RZ（FD3S）、日産 フェアレディZ（RZ34）、ホンダ シビック タイプR（FL5）、スバル インプレッサ WRX STI spec C（GDBF）、スカイライン GT-R V・spec II（BNR34）など、往年の名車を操作してプレイすることがでます。

本作の時代設定は2000年代初頭。DE事業本部プロデュース部のプロデューサー・吉永隆一氏は、このような往年の名車に乗れるのが本作の魅力と語ります。

「たとえばRX-7の場合、既に生産終了からかなりの時間が経っており、プレミア価格がついていたり、維持が大変だったりしますが、ゲームの中では自由に走らせることができます」

また、エアロパーツや各種装備は、実在メーカーの協力により実名パーツでのカスタムが可能となっており、ステッカーなどで自分の愛車をゲーム内でドレスアップすることもできます。

また、コースとなっている首都高にも注目です。実は2025年現在の首都高ではなく、2000年代の首都高が舞台ということで、山手トンネルや「ぐるぐるジャンクション」こと「大橋ジャンクション」も存在していません。「現在とでは若干レイアウトが違っている道路もあります」と吉永さん。あえてバトルもほどほどに風景を楽しむのもありかもしれません。

なお、試遊ブースでは、長谷川工業の最新型レーシングシミュレーター「DRAPOJI Lite」に、ステアリングコントローラー「Thrustmaster T598」を組み合わせた設備が使用されていました。レース車両のコックピットのような迫力ある体験が可能でしたが、吉永氏によれば、ステアリングやモニターなどを高級なもので統一しなければ、家庭でも十数万円ほどで同様の環境を構築できるとのことです。