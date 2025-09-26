imaseの新曲「渦」がTVアニメ『BEYBLADE X』シーズン3のエンディングテーマに決定した。楽曲は10月25日(土)に配信リリースされる。

8月4日よりimaseはアーティスト活動休止中だが、本楽曲「渦」は活動休止前に制作されたもの。アニメ『BEYBLADE X』のために書き下ろされ、煌びやかなブラスとストリングス、目まぐるしく展開されるメロディや構成が印象的な華やかなポップソングになっている。編曲は小西遼が担当した。

©Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO

TVアニメ『BEYBLADE X』は、ベイブレードが人気のプロスポーツとなった世界で、ペルソナをはじめとしたさまざまなチームがXタワーの頂上を目指してバトルを繰り広げるストーリーとなっている。

◆ ◆ ◆

■imaseコメント

活動休止前に制作したエンディングテーマ「渦」は、子供時代の自分をワクワクさせるような楽しい楽曲を目指しました。白熱したバトルにも合うようにスリリングな要素も取り入れています。僕はメタルファイト ベイブレード世代で、子供の頃アニメや漫画、ゲームで遊んでいたので、そんなベイブレードに携われることをとても光栄に思います。ぜひアニメと共に楽曲も楽しんでいただけたら嬉しいです！

◆ ◆ ◆

■「渦」

2025年10月25日(土) 配信リリース

https://imase.lnk.to/uzuPR

TVアニメ『BEYBLADE X』シーズン3 エンディングテーマ

■TVアニメ『BEYBLADE X』

放送日時：毎週金曜夕方6時25分から放送中

放送局：テレ東系列6局ネット ©Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO

アニメ公式ホームページ：beyblade.takaratomy.co.jp/anime