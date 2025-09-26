齊藤京子＆水野美紀『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』OPテーマはロクデナシが担当！ 第1話予告＆場面写真解禁
齊藤京子と水野美紀がダブル主演し、10月7日スタートするドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系／毎週火曜23時）のオープニングテーマが、次世代音楽プロジェクト・ロクデナシ書き下ろしの新曲「カロン」に決定。同曲が流れる第1話の予告映像と場面写真が解禁された。
【動画】ロクデナシ書き下ろしのOPテーマ「カロン」が流れる第1話予告映像
本作は、幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野）が、謎の天才外科医・成瀬（白岩瑠姫／JO1）の全身整形手術によって25歳の“新米ママ”篠原レイコ（齊藤）として生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに潜入する、衝撃の復讐エンターテインメント。原作は、あしだかおる・アオイセイによる同名漫画。
このたび、次世代音楽プロジェクト・ロクデナシが、オープニングテーマを担当することが決定。
ロクデナシは、2021年6月から始動した、TikTokフォロワー100万人超えのボーカリスト・にんじんと、気鋭のボカロPらコンポーザー（作曲家）による次世代音楽プロジェクト。
本作のために書き下ろされた「カロン」は、1970年代後半に社会現象を巻き起こした女性アイドルデュオ・ピンク・レディー、2.5次元アイドルグループ・すとぷり、新解釈アイドルグループ・原因は自分にある。など、数々のアーティストに楽曲提供する、大人気ボカロP・ナユタン星人をコンポーザーに迎えた最新曲。娘の敵（かたき）を討つために立ち上がる、主人公の葛藤や希望を表現した楽曲となっている。
ロクデナシは「この度オープニングテーマを担当させていただきありがとうございます。ナユタン星人さんと『カロン』という楽曲を制作させていただきました。葛藤と希望が込められた楽曲に仕上がってますので、ぜひドラマと共に聴いていただけると嬉しいです」とコメントしている。
さらにオープニングテーマ『カロン』が流れる第1話の予告映像が、カンテレドラマニア公式YouTubeで解禁された。
火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』は、カンテレ・フジテレビ系にて10月7日より毎週火曜23時放送（初回のみ23時15分より放送）。
