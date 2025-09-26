俳優原田龍二（54）が26日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）にゲスト生出演。群馬・前橋市の小川晶市長（42）が、市幹部職員の既婚男性とラブホテルで複数回、面会したとして謝罪した件について言及した。

ニュースサイト「NEWSポストセブン」が報じた。小川市長は24日、緊急会見を開き、ホテルに行ったことは認めたが男女関係を否定した上で、「誤解を招く軽率な行動だった」と謝罪した。

原田は2019年に複数の女性ファンとの「4WD不倫」で話題になった。その当時は妻で元女優の愛さんに対し「言い訳してないです」と主張。小川氏の会見発言の感想を聞かれ「どういう精神状態で言ってるんでしょうかね？」と投げかけた。すぐさま、MCの垣花正から「その時の精神状態を知ってるのはあなたなんですよ。だから聞いてるんです」と指摘された。

不倫の謝罪会見を経験済みの原田は「こういうことを言ったら、こう思われるっていうのは分からないと思うんですよね。だから、それが分かってたら、こんなこと言うわけないじゃないですか」とコメントした。

