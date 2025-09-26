ホロライブ・博衣こより、料理上手ホロメンの自宅でパーティー 絶品料理に羨望の声続出「飯テロやめてよー！」「ご飯何杯でもいけるやつ」
「ホロライブ」所属のVTuber・博衣こよりさんが、26日までにエックスを更新。先輩ホロメンの自宅で開かれたパーティーに参加し、振る舞われた料理の写真を公開すると、ファンから羨望の声が上がった。
【写真】博衣こよりさんが食べた先輩の手料理をファンも絶賛
こよりさんは、先輩の大神ミオさんの自宅で開かれた唐揚げパーティーに参加したことを「ミオ先輩お手製の唐揚げをもぐもぐする会にちょこっとお邪魔してきました 初めてのミオから、想像以上美味しかった！！！ さくさくなのにカラッとしてて食べやすくて味付けも最高で…通いたい」と報告。
一緒に投稿された写真には、ミオさん特製の唐揚げやなすの料理が写っており、なす料理については「ラミたんがめちゃ美味しかったって言ってたナスも作ってもらっちゃった うますぎた……感謝」とコメントしている。
料理上手で知られるミオさんの手料理を堪能するこよりさんの姿に、ファンからは「めっちゃ美味しそう…！」「飯テロやめてよー！」「ご飯何杯でもいけるやつ」「めっちゃ羨ましい！ うまそうに撮影するじゃあないか」などの声が寄せられていた。
引用：「博衣こより」エックス（＠hakuikoyori）
