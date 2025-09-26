俳優江口洋介（57）26日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に初出演。料理について明かした。

MCの黒柳徹子（92）が「せりふ覚えで頭がパンパンになった時は、お料理をしてリフレッシュする？」と質問をした。すると江口は「そうですね。どうしても家で覚えることが多いんですけど。まぁバーッと…。歩きながら結構覚えるようにして。覚えて、そしたらバーッと…結構、脳が疲れるんで。そうすると冷蔵庫を開けて、その時あるもので…料理をするというか。その場でキッチンで、もう何かして食べて飲むのが、一番のリフレッシュで。で、また覚えようかなみたいな」と明かした。

妻の歌手森高千里（56）に「振る舞うか？」という質問には「いや、そんな別に…。昔は結構、作ったりして、カレーとかね、作ったり。子どもが小さい時は作ったりもしましたけど。結構、自分のことは自分でやるという家族になってますね。子どもたちも、自分の食べ物は自分でやるし」と説明した。

そして森高とは一緒に作る時はあると明かし「キッチンというか厨房（ちゅうぼう）みたいな感じで、そこにみんな集合してワイワイ、ガヤガヤやりながら」と言い、子どもが23歳、25歳と大人になり「帰ってくる時間もバラバラですからね。帰ってきて、たまたま、もう会う時間が、たまたま今日そろったなんていったら、そこでなんか飲んだり。焼いたりしながら、キャンプみたいなもんですよ」と明かした。