¡¡£´Ç¯Ï¢Â³ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎàÀ¸¤±¤ëÅÁÀâá¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤Îà¥ª¥ä¥¸ÂÎ·Áá¤¬Á´ÊÆ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡£²£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¶Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë£¸¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò´º¹Ô¡£³«»ÏÁ°¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¥Ñ¥ó¥¤¥Á¡×»Ñ¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÏÃÏ¸µ¶É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¥Ð¥É¥ï¥¤¥¶¡¼ÊÒ¼ê¤ËÍÕ´¬¤ò¤¯¤ï¤¨¤ÆÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¸ø¼°£Ø¤â¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¬¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï£Ä£á£ä¡¡£â£ï£ä¡Ê¡á¤ªÉã¤µ¤óÂÎ·Á¡Ë¤À¡×¡Ö¥«¡¼¥·¥ç¡¼ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥«¡¼¥·¥ç¡¼¸½Ìò¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¤È²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëº¸ÏÓ¤Ï¡Ö¥´¡¼¥°¥ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¡ª¡¡¥·¥ã¥Ä¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¡ª¡¡¥Ñ¥ó¥Ä¤À¤Ã¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ïµß±ç¤Ë¤âÆþ¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¡£¼ÂºÝ¡¢£²£´Æü¡ÊÆ±£²£µÆü¡Ë¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÆ±ÅÀ¤Î£¹²ó¤«¤é£¶Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëµß±çÅÐÈÄ¡£»°¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£àÍê¤ì¤ë¤ªÉã¤µ¤óá¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò£²Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÆ³¤±¤ë¤«¡£