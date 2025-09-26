マヂカルラブリーの野田クリスタル（38）が26日、千葉・幕張メッセで行われた「東京ゲームショウ2025」で「野田ゲー」シリーズ特別ブースを出展し、恒例のゲーム業界関係者と名刺交換会を行った。

約1時間20分かけ、並んだ業界関係者全員と名刺を交換。写真撮影にも応じた。ブース出展は4度目。野田は「大盛り上がりですね。去年よりもはるかに人が多くて活気がすごいです」と興奮気味に語り「野田ゲーブースが今年も質素な感じでお送りしております。ふらっと来たら何かもらえたりしますので、ぜひ足を運んで見てください」と話した。

名刺交換では「どこの会社とは言いませんけど、ちょくちょく取締役とか役員の名前があるので緊張感が走ります」とも言い、ゲーム会社に就職した小学生時代の同級生と再会する場面もあった。本人から告げられると「え！マジで。変わってないな」と驚き、「一緒に仕事しようぜ」とお見送り。野田は「ゲーム会社に入ったとは聞いていたので。会えて良かったです。めちゃくちゃ優秀なやつだったので」と再会を振り返った。

名刺交換から生まれた仕事もあるといい「名刺は裏面がクリスタルジム仕様になっていて。しれっとジムの勧誘もしています」とニヤリ。隣ではTOKYO MXで放送中の、野田がマニアックなゲームの世界を開拓し、その魅力を届ける番組「野田クリの野望 ゲーム天下統一への道」のブースも出展しており「初参戦で緊張していると思うのでぜひ行ってみてください」と呼びかけていた。

ブースでは28日に重大発表を行うほか、トライアスロン形式ゲームイベントなども実施予定。来場者ノベルティーの配布や記念スタンプなども用意している。