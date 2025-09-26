次世代エンターテイナーVXer 0号・水ヰ知りりな、3rdシングル「しろくろにこにこ」を10月に配信リリース
次世代エンターテイナー「VXer（ベクサー）」の0号として活動する水ヰ知りりな（すいち りりな）が、3rdシングル「しろくろにこにこ」を10月1日より配信リリースすることが決定した。
VXerはリアルでの活動はもちろん、二次元アニメモデルやメタバース空間で活動するヒューマノイドモデルなど、自身の姿を変えながら複数の次元を行き来する活動スタイルが特徴的な存在だ。
水ヰ知りりなの新曲「しろくろにこにこ」は、可愛らしいメロディとリズムで誰もが楽しく歌って踊れるパンダ愛に溢れた一曲。中国でパンダ親善大使を務める “VXer0号 水ヰ知りりな” が誰もが楽しめる “エンタメ×学び” を組み合わせた作品となっている。
デジタルシングル「しろくろにこにこ」
2025年10月1日 配信スタート
https://tjc.lnk.to/SHIROKURONICONICO
水ヰ知りりな Profile
名前：水ヰ知りりな（すいち りりな）
誕生日：7月3日
趣味：寝ること、食べること
好きなもの：パンダ
