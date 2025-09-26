歌手でタレントの中尾ミエ（79）が26日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に金曜コメンテーターとして生出演。群馬・前橋市の小川晶市長（42）が、市幹部職員の既婚男性とラブホテルで複数回、面会したとして謝罪した件について言及した。

ニュースサイト「NEWSポストセブン」が報じた。小川市長は24日、緊急会見を開き、ホテルに行ったことは認めたが男女関係を否定した上で、「誤解を招く軽率な行動だった」と謝罪した。

中尾は「ラブホテルなんて誰が行ったって怪しまれるだけじゃんね？」と切り出した。MCのミッツ・マングローブから「ミエさんのパートナーがラブホテルに行っていた。身の上相談受けてただけなんだよって言ったら…」と聞かれ、中尾は「誰が信じるのよ。誰が。なんでラブホテルに行かなきゃいけないの？ 普通のホテルでもいいじゃない」と語った。

「ラブホテルは安いから？」と投げかけ、スタジオは爆笑。「だからホテルじゃなくて、車にしろって」と、2019年に複数の女性ファンとの「4WD不倫」で話題になったゲストの原田龍二の隣で指摘した。その原田は目を白黒させていた。

