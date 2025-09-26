俳優江口洋介（57）26日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に初出演。子どもとの関わり方について語った。

サーフィンが好きという江口は息子が小さい時は一緒に行き、やっていたという。そして、サーフィンをやっている写真を久々に見た時に「『ちょっと行きたい』なんて話してたら、『ちょっと一緒にじゃあ行こうか』なんていう話をね、ちょっとしたりとかしてるんで」と明かし、「だから、そういう時間は、まあ、今、大学生ですけど。一緒に行くと、そういう何か、なんか…話をね。家の中だと、あんまりできないじゃないですか。どこか行ったりした時に、いろんなコミュニケーションを取るのが、やっぱり大きいかなって」と語った。

そして、長女は卒業して、仕事をしていると明かした。そして2人の子どもについて「いつの間にか… いつの間にか大きいですね。もう、だから…もう親というか同志ですよね」と話した。

そして、子どもの世界には踏み込まないようにしているという江口だが「子どもが小さい時は踏み込みまくっていましたね」と言い、「みんな連れてこい」と言っていたと明かした。妻の森高千里（56）と一緒に子どもの友達を連れて、30人ぐらいでボウリング大会や、釣りになどしていたと明かした。そして「でも、俺もなんか、そんな風にして遊んでもらってたような気がしたんで。なんか、そういう…、自分もそういうことしてましたね」と語った。