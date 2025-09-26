Mrs. GREEN APPLE、謎めいたコンセプトアート公開
【モデルプレス＝2025/09/26】Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）が、9月28日にリリースするDigital Single「GOOD DAY」（読み：グッドデイ）のコンセプトアートを公開した。
【写真】Mrs.GREEN APPLE、謎めいたコンセプトアート公開
「GOOD DAY」の“Concept Art ＃1”と名付けられた画像が公開された。それは、とあるシーンがスケッチされているようだが、詳細は分からない謎めいたアートとなっている。“＃1”と銘打たれているということは、今後“＃2”以降が公開される可能性が高そうだ。
「GOOD DAY」は、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期 第2クール オープニングテーマ「クスシキ」（4月5日配信）、映画『#真相をお話しします』主題歌「天国」（5月2日配信）、フジテレビ系『サン！シャイン』テーマソング「breakfast」（6月4日配信）、『サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort』テーマソング「Carrying Happiness」（7月19日配信）、『キリン 午後の紅茶』CMソング「夏の影」（8月11日配信）から続く、バンド史上初めて6か月連続でリリースされる新曲で、大森元貴（Vo.／Gt.）が「2025年最後のリリース」になることを明言し、波紋を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】Mrs.GREEN APPLE、謎めいたコンセプトアート公開
◆ミセス、謎めいたコンセプトアート公開
「GOOD DAY」の“Concept Art ＃1”と名付けられた画像が公開された。それは、とあるシーンがスケッチされているようだが、詳細は分からない謎めいたアートとなっている。“＃1”と銘打たれているということは、今後“＃2”以降が公開される可能性が高そうだ。
【Not Sponsored 記事】