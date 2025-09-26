バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が２６日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日ＳＰ」（金曜・午後６時５０分）に出演。夏休みに悲惨な出来事が頻発したことを明かした。

この日の番組冒頭、進行役の「サバンナ」高橋茂雄に「夏休みはどんな感じでしたか？」と聞かれた高嶋は「ハ、ハハハハハ」と乾いた笑いの後、「結構、悲惨なことが多かった」と口に。

「まずパリに行って。全部、自分でやっちまった感じで。まず、スマホ水没。海で４メートルの所から落とし…。シュルッと落ちて、それはダイバーさんに捕ってもらったけど、捕るのに４時間かかった。全部、データ消えちゃい…」と最初の災難を明かすと「パリではパスポートを置き忘れ。それも出てきたけど」と続けた。

その上で「一番すごかったのは、ウチの息子が前に番組にも出た美容整形の麻生（泰）先生と仲良しなの。テニスとウェイクボードで。それをハワイで一緒にやってて。『今度、河口湖でやりましょう』って誘っていただいたの。お盆の河口湖だから混むだろうと思ったら（麻生氏が）ヘリで行くっていうわけ。ウソ〜！って思ったけど、東京ヘリポートに見送りに行って」と続けると「ウチの息子、２日間でもチェロを練習するから、（麻生氏の）秘書さんの車が陸で併走するから、そこにチェロを乗せてもらったの。そしたら、秘書さんが初めてチェロを見てチャットＧＰＴで『チェロの置き方』を調べたの。そしたら、立てかけるって書いてあったから、車の中でチェロを立てかけたの。そしたら、夕方になって秘書さんからメチャ暗い電話があって。『何があったんですか？』って言ったら『首が折れちゃって… チェロの』って…。私は息子の首が折れてからのチェロの首が折れたでちょっと安心したけど、第一声の首が折れたで緊張しちゃってるから会話にならなくて『ああ、チェロか…』って感じで電話を切ったけど、大事なチェロだったから悶々としたんだけど」と話した。

「そしたら、息子から電話がかかってきて『ママ、怒るのやめてくれる？』って。『秘書さんが、さっきからずっと吐いてるよ』って。でも、私は怒ってはないし、ただ黙ってただけって言ったら、息子が『ママは黙ってるだけでも怖いんだよ』って言われて」と話していた。