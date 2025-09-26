思わず一目惚れしそう♡【ダイソー】動物モチーフが可愛い！「バッグ & ポーチ」

毎日使うバッグやポーチ。犬や猫が好きなら【ダイソー】から登場した動物モチーフのアイテムをチェックしてみて。持ち歩くだけで癒されそうなキュートなイラストが採用されています。大人も持ち歩きやすいデザインなので、店舗で見つけたらぜひゲットして。

収納力◎ マチ付きのアニマル柄トート

【ダイソー】「トートバッグ（猫・犬）」\330（税込）

買い物やレジャーシーンなどで活躍しそうなトートバッグ。いろんな犬種のワンちゃんが描かれたポップなデザインで、犬好きなら見ているだけで気分が上がりそう。大人も持ちやすい上品な色づかいです。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「大きさは約40cm × 33cmで、マチは約10cm」とのことで、収納力にも期待できます。

上品なタッチのイラストが大人っぽいクリアポーチ

【ダイソー】「フラットミニポーチ（アニマル）」\110（税込）

柔らかいタッチで猫のイラストが描かれた、大人も使いやすいデザインのポーチ。ブルーのアクセントが爽やかです。レポーターとも*さんによると「大きさは約14cm × 11cm」と、小物の収納にぴったり。フラットタイプでかさばりにくく、小さめのバッグにも入れやすそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M