「葬送のフリーレン」第2期キービジュアル

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

アニメ「葬送のフリーレン」第2期の放送開始日が決定。2026年1月16日23時より、日本テレビ系全国30局ネット「FRIDAY ANIME NIGHT」枠で放送される。合わせてキービジュアルが公開された。

今回公開されたキービジュアルには、フリーレンとその弟子の魔法使いフェルン、戦士シュタルクのパーティーが、どこか水晶のようなものに囲まれた空間に浮いている姿が描かれており、第1期の時には見られなかった新たなシチュエーションを写し出され、第2期でのフリーレンたち3人の旅路、壮大な物語に期待感が膨らむビジュアルに仕上げられている。

「葬送のフリーレン」アニメ2周年を記念してスタートした、第1期全話を5章に分けて劇場で上映する特別企画【旅の記憶】第1章「旅立ち編」におけるメインキャストの舞台挨拶にて発表されたもの。

10月11日には、第2章「断頭台のアウラ編」が全国9劇場で上映されるほか、この第2章でもキャストの舞台挨拶が決定。TOHOシネマズ新宿の上映に、劇中で大魔族アウラを演じた竹達彩奈が登壇する。

“断頭台のアウラ”は、第1期では計3話のみの登場だが、その圧倒的な存在感と、フリーレンとの間で交わされた「ヒンメルはもういないじゃない」「アウラ自害しろ」といったセリフなどから、そのインパクトは絶大。

断頭台のアウラ

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

放送時から大きな反響を呼び、数少ない登場ながらフィギュアなどの商品化やコラボでの描き下ろしビジュアル、さらにゲームコラボにも登場するなど、今なお高い人気を誇っている。登場から2年、いよいよ竹達自身がアウラについて語る貴重な機会となっている。上映チケットについてはWebページを参照のこと。

断頭台のアウラ役 竹達彩奈

【「葬送のフリーレン」第1期振り返り特別上映～旅の記憶～】 9月27日(土) 第1章「旅立ち編」(第1話「冒険の終わり」～第6話「村の英雄」)10月11日(土) 第2章「断頭台のアウラ編」(第7話「おとぎ話のようなもの」～第11話「北川諸国の冬」)10月25日(土) 第3章「絆編」(第12話「本物の勇者」～第17話「じゃあ元気で」)11月15日(土) 第4章「一級魔法使い試験編 その1」(第18話「一級魔法使い選抜試験」～第22話「次からは敵同士」)11月29日(土) 第5章「一級魔法使い試験編 その2」(第23話「迷宮攻略」～第28話「また会ったときに恥ずかしいからね」)