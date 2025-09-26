『ピラメキーノ』『今日好き』出演の俳優「芸能界から離れる決断」伝える 鵜川もえか「これからは新しい道を」
俳優の鵜川もえか（23）が26日、自身のXを更新し、所属事務所を9月末で退所し、芸能界から引退すると発表した。
【画像】『ピラメキーノ』『今日好き』出演の鵜川もえか、芸能界引退 心境つづる
「ご報告」として、書面を投稿。「この度、2025年9月30日を持ちましてジャストプロを円満退所、そして芸能界から離れる決断を致しました」と報告した。
「14歳の時に所属して以来子供だった私をここまで育てて頂き、こうして続けてこられたのは事務所の皆様、関係者の皆様のおかげです。そして、これまで応援し続けてくださったファンの皆様。これまで頂いたお手紙やメッセージ、一つ一つが心の支えであり、何度も力をもらってきました」と感謝。
そして「この道を選んだことで出会えたみなさんの存在は、私にとって人生の宝物です。これからは新しい道を進んでまいりますが、 これまでにいただいたご縁と経験を大切に自分らしく前に進んでいきたいと思います」とつづった。
2002年4月10日産まれ、京都府出身。子役時代に『ピラメキーノ640』などに出演したほか、『暴走戦隊ドンブラザーズや『今日、好きになりました。青い青春編』、舞台作品などで活躍。グラビアでも魅了した。
