「突如のXファクター」吉田正尚が劇的復活　9月打率3割超えでレ軍のキーマンに「10月には大きな力になりそう」

吉田の復調に米老舗誌も注目しているようだ(C)Getty Images

レギュラーシーズンの最終局面に来て、この男が存在感を放ち続けている。

レッドソックスの吉田正尚は現地時間9月23日から敵地で行われたブルージェイズ戦3連戦で計5安打を記録し、24日の2戦目では今季第3号本塁打も放った。前回のレイズとのカードから6試合連続安打をマークするなど、打線の中軸として期待に応える結果を残している。

【動画】この打ち方で入るの！？大谷翔平のプールに飛び込む54号をチェック

プレーオフ進出を争うブルージェイズとの今回の3連戦で、レッドソックスは2勝1敗と勝ち越し。2つの貴重な白星を掴んだゲームでは吉田のバットからチャンスが生まれ、得点に繋がっている。

4-1で勝利した初戦で吉田は2回の第一打席でライト線への2塁打で出塁。その後、味方の安打で背番号7が先制のホームを踏んだ。続く2戦目では初回のランナーを置いた場面で、またもライト線へ弾き返しこれが先制のタイムリーヒットに。さらに5回にはマックス・シャーザーから一発を放っており、吉田は計2打点で8-1の白星に貢献した。

続く3戦目は1-6で敗れたものの、吉田は最終打席に内野安打で出塁し、連続安打を6試合に伸ばしている。プレーオフ争いが熾烈さを増す中、9月の月間打率は3割を超えるなど、まさに吉田のバットがチームに勢いをもたらしていることは明らかだ。

米メディア『Sports Illustrated』も吉田の好調ぶりに目を見張っている。現地時間9月25日、「不評だったスラッガーが突如プレーオフのXファクターに」と銘打ったトピックを配信。昨オフの肩の手術の影響により夏場から試合出場を果していた吉田の現在のパフォーマンスを称えている。