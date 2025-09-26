「正真正銘のエースだ」山本由伸、最終登板で無失点＆200奪三振 群を抜く安定感に賛辞止まず「2年目の集大成とも言える数字」
山本はドジャースのエースとして優勝に貢献した(C)Getty Images
レギュラーシーズンのラスト登板でも見事なピッチングを繰り広げた。
ドジャースの山本由伸が現地時間9月25日に行われたダイヤモンドバックス戦で先発し、6回を投げ無失点の好投で12勝目をマークした。チームは8-0で勝利したこの日の結果により、4年連続となる地区優勝を達成。エース右腕の渾身のパフォーマンスが、ドジャースに新たな栄誉をもたらすこととなった。
山本は前回までの4登板でいずれも1失点以下に抑えながら、白星を掴めないゲームが続いた。しかし、地区優勝マジック「1」で迎えた敵地でのゲームは、序盤から打線が得点を挙げ山本を援護。フレディ・フリーマンの2発や、大谷翔平とアンディ・パヘスにもホームランが飛び出し、ダイヤモンドバックスを圧倒した。
ドジャースが4回で8点のリードを得る中で、山本は6イニングを散発4安打、7奪三振と相手打線にチャンスを作らせず、レギュラーシーズン最後の登板でも安定感が揺らぐことは無かった。
メジャー2年目、まさにドジャース先発陣の大黒柱として自身の役割を果たした山本。米国内での評価も一段と高まっており、スポーツメディア『The Sporting News』でもドジャース地区優勝決定直後、以下の様な賛辞を綴っている。
「ドジャースには、正真正銘のエースがいる。その名はヨシノブ・ヤマモトだ。ダイヤモンドバックスとの地区優勝を決めた8-0の試合で、ヤマモトはシーズン最終登板を6回無失点で締めくくり、2025年の素晴らしいシーズンを完結させた」
さらに同メディアは、山本の今季のスタッツ、先発30試合、投球イニング173回2/3などを紹介しながら、「この日の6つ目の三振で節目の200奪三振に到達。2年目の集大成とも言える数字を残した」と説明。続けて、ドジャースでは2021年のウォーカー・ビューラー以来のシーズン200奪三振達成であるとして、「過去4年間、ドジャースには多くの奪三振能力のある投手が在籍してきたが、今季のヤマモトほど安定して結果を残した投手はいなかった」と称えている。
加えて、投球スタイルにも言及し、「多彩な球種の組み合わせによって、常に打者のタイミングを外すピッチングを完成させている」と論じるとともに、山本のドジャース入団時に話題となった12年3億2500万ドルという契約内容を振り返り、「MLB関係者やメディアの間では、メジャーでの実績がない段階で超大型契約を結んだことに疑問を呈する声もあったが、その懸念は今や完全に払拭されたと言えるだろう」と説いている。
山本はシーズンを通してチームに貢献し続け、エースとして相応しい活躍を見せた。そして引き続き、背番号18は大役を担うことになる。昨年も経験したポストシーズンの舞台でも連覇へ向け、存分に力を発揮してくれるに違いない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]