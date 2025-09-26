2025年9月27日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月27日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
欲張りすぎはツキをなくす原因に。平等な精神を持とう。
11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
目上の人とのやりとりで失敗の予感……。とことん謙虚になること。
10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
ボランティア精神で行動を。電車の中で席を譲ると運気がアップ。
9位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
今日のうまい話や取り引きには落とし穴が。慎重に判断を。
8位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
自我が強すぎる言動はトラブルのもと。目立たない行動がおすすめ。
7位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
自己満足に注意。向上心を持たないと運気は低下することに。
6位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
悪い考えが浮かぶ日。誘惑に負けないでハッピーな結末を引き寄せて。
5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
運気は好調ながら紛失運あり。財布・定期・手帳に注意！
4位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
同じ境遇の人との会話に幸運が。うれしい情報も得られそう。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
あなたのひと声で、物事が順調に進展するラッキー日。
2位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
リーダーシップを意識すれば、周囲からの人気が大幅アップ！
1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
ストレートな発言に周囲は大喝采。大きな声で提案しよう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)