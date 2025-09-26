今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2025年9月27日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月27日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


欲張りすぎはツキをなくす原因に。平等な精神を持とう。

11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


目上の人とのやりとりで失敗の予感……。とことん謙虚になること。

10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


ボランティア精神で行動を。電車の中で席を譲ると運気がアップ。

9位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


今日のうまい話や取り引きには落とし穴が。慎重に判断を。

8位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


自我が強すぎる言動はトラブルのもと。目立たない行動がおすすめ。

7位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


自己満足に注意。向上心を持たないと運気は低下することに。

6位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


悪い考えが浮かぶ日。誘惑に負けないでハッピーな結末を引き寄せて。

5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


運気は好調ながら紛失運あり。財布・定期・手帳に注意！

4位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


同じ境遇の人との会話に幸運が。うれしい情報も得られそう。

3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


あなたのひと声で、物事が順調に進展するラッキー日。

2位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


リーダーシップを意識すれば、周囲からの人気が大幅アップ！

1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


ストレートな発言に周囲は大喝采。大きな声で提案しよう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)