»³·Á¡¦Ä«ÆüÄ®¤Î¡Ö¶õµ¤¤òã«¤ë¿À¼Ò¡×¤¬¿ÀÈëÅª¤ÇÈþ¤·¤¤¡¡¿¹¤ÎÃæ¤Î¸¸ÁÛÀ¤³¦...¤³¤ì¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¡©
¡Ö»³·Á¤Ë¤Ï¶õµ¤¤òã«¤ë¿À¼Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡½¡½2025Ç¯9·î18Æü¡¢X¤Ë¤½¤ó¤Ê¾ðÊó¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡¢¶õµ¤¤òã«¤ë¿À¼Ò¡¢»²Æ»¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É
Åê¹Æ¼Ô¡¦¥Ù¥ó¥¸¡¼¡Ê¡÷benzycocker¡Ë¤µ¤ó¤¬Åº¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢À¶¡¹¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¸¸ÁÛÅª¤Ê¿¹¤ÎÃæ¤Î¸÷·Ê¡£
Å·¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿¤Ó¤ëÌÚ¡¹¤¬¡¢ÃÏÌÌ¤Ë¶À¼Ì¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ó¤È¤âÉÔ»×µÄ¤ÊÉ÷·Ê¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï3000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¥ê¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤±¤É¡¢¿ÀÈëÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö¶õµ¤¤òã«¤ë¡ª°Õ¼±¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¶õµ¤¤òµÛ¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤éË¬¤Í¤¿¤é´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç°ìÇÕ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×
¡Ö¤É¤³¤À¤í¤¦...¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×
¡Ö¶õµ¤¤òã«¤ë¿À¼Ò¡×¤È¤Ï......¡©¡¡¤³¤Î¿ÀÈëÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¡©
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï¥Ù¥ó¥¸¡¼¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¶õµ¤¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤è¤¦
Åê¹Æ¼Ô¡¦¥Ù¥ó¥¸¡¼¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¶õµ¤¿À¼Ò¡×¤È¤Ï»³·Á¸©Ãæ±ûÉô¡¢Ä«ÆüÄ®¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ï¡¢2022Ç¯5·î24Æü¸áÁ°5»þ41Ê¬¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¾ì½ê¤òË¬Ìä¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¡¢¥Ù¥ó¥¸¡¼¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö°ÊÁ°¤«¤é»³·Á¸©¼«ÂÎ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤è¤¯ÊÌ¤ÎÃÏ°è¤Ë¤â½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤ÆÃÏÍýÅª¤Ë¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¶á¤¯¤ÎÃªÅÄ¤â»£±Æ¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¡¢ÌëÌÀ¤±Á°¤«¤éÄ«ÆüÄ®¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤Î¾ì½ê¤Ï³Î¤«¤Ë»³¤Î¾å¤ÎÊý¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º»²Æ»Á°Ãó¼Ö¾ì¤Î¾ì½ê¤Ï¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤ÇÀ°ÃÏ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¤½¤Ð¤Ë¥Æ¥Ë¥¹¥³¡¼¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¡Ö¥Ù¥ó¥¸¡¼¡×¤µ¤ó¡Ë
ÁêÅö¤Ë»³¿¼¤¤ÅÚÃÏ¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¹Ô¤¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£
»³·Á¸©Ä«ÆüÄ®¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤Î¤¾¤¯¤È¡¢¡Ö¶õµ¤¿À¼Ò¡×¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¶õµ¤¿À¼Ò¡×¤Ï1990Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢´Ä¶¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤À¡£
¡Ö¶õµ¤¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¼«Á³¤Î·Ã¤ß ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤è¤¦¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤·¤¿Ä®Æâ³°¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¤äÃÄÂÎ¡¢´ë¶È¤«¤é´óÉÕ¶â¤ò½¸¤á¤Æ·úÎ©¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£
6·î¤Ë¤Ï¡Ö¶õµ¤¤Þ¤Ä¤ê¡×¤â³«ºÅ
¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¶õµ¤¿À¼Ò¤ÎËÜÅÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ö¥ÊÎÓ¤ÎÃæ¤Ë¡¢5¥á¡¼¥È¥ë»ÍÊý¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ÈÄ¤ò¶À¤Ë¸«Î©¤ÆÃÖ¤¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÉ÷·Ê¤ò¶À¤Ë±Ç¤·¹þ¤à¤³¤È¤è¤Ã¤Æ¶õµ¤¤òÉ½¸½¡£
ËÜÅÂ¤Ï¡¢¿¼¤µ3¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤¢¤ê¡¢»Íµ¨¤òÉ½¤¹4ËÜ¤Î»ÙÃì¤«¤éÀ®¤ëÄ»µï¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÃÏ²¼¶õ´Ö¡£1Ç¯¤òÉ½¤¹12¸Ä(12¥ö·î)¤ÎÁÇ¾Æ¤¤ÎÉÓ¤Ë¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¶õµ¤¤òã«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤ó¤Ê¶õµ¤¿À¼Ò¤Ø¸þ¤«¤¦»²Æ»¤Ï¥Ö¥Ê¤ä¥Ê¥é¤ÎÎÓ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡¢´Ë¤ä¤«¤Ê³¬ÃÊ¡£ËÜÅÂ¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤Þ¤Ç10¡Á15Ê¬¤Û¤ÉÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯´Ö¤Ë¡¢±§Ãè¤òÁÏ¤ë¸Þ¹Ô¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø¸Þ¹Ô¡Ù¤È¤Ï¡¢ËüÊª¤ÏÌÚ¡¦²Ð¡¦ÅÚ¡¦¶â¡¦¿å¤Î5¸µÁÇ¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Ä¤È¹Í¤¨¤ë¼«Á³Å¯³Ø¤Î»×ÁÛ¡£
¤³¤ì¤éÁ´¤Æ¤òÊñ³ç¤¹¤ë¤Î¤¬Âçµ¤¡Ê¶õµ¤¡Ë¤Ç¡¢¶õµ¤¿À¼Ò¤Î´ØÏ¢¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆ±»þ´ü¤Ë·úÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤è¤êÈ´¿è¡Ë
¶õµ¤¤Ë´¶¼Õ¡¢¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
11·î²¼½Ü¡Á4·î²¼½Ü¤Þ¤Ç¤ÏÀã¤Î¤¿¤áÅßµ¨Éõº¿¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ë¬Ìä¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢ËèÇ¯6·î5Æü¤ÈºÇ´ó¤ê¤ÎÅÚ¡¦ÆüÍËÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¶õµ¤¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ÎÆü¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£°ìÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎËÜÅÂ¸æ³«Ä¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿À¼ÒÆâÉô¤ò»²ÇÒ¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤À¡£