「ヤバすぎ！」TAKAHIRO、イケメン“兄弟飯”ショット公開「いや恋人か！」「これは致死量のトキメキ」
EXILEのTAKAHIROさんは9月25日、自身のInstagramを更新。“兄弟”でのイケメンツーショットを公開しました。
【写真】TAKAHIROの“兄弟飯”ショット
コメントでは「雨宮兄弟は永遠」「相変わらず仲良しでほっこり」「ラブラブすぎる」「ちょwwバックハグ羨ましい」「ヤバすぎ！ヤバすぎ！ヤバすぎ！」「これは致死量のトキメキ」「いや恋人か！！」「この2人からしか得られない養分がある〜」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
【写真】TAKAHIROの“兄弟飯”ショット
「雨宮兄弟は永遠」TAKAHIROさんは「少し前の2日連続兄弟飯」とつづり、3枚の写真を載せています。三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBEのOMI（登坂広臣）さんとの仲の良さが伝わってくるツーショットを披露。LDHを代表するプロジェクト「HiGH&LOW」にて雨宮兄弟として登場していた2人。「昔は毎日のように一緒にいたなぁ」と振り返っています。
EXILE加入19周年を迎える22日には「私ごとですが、EXILEに加入させていただき19周年を迎えました」と、19周年の報告をしたTAKAHIROさん。ファンへの感謝やこれからの抱負もつづりました。今後の活躍も楽しみですね。
(文:鎌田 弘)