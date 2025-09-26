「귀칼（クィカル）」の意味は？大人気漫画のタイトルを略した言葉！

韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。

「귀칼（クィカル）」の意味は？

「귀칼（クィカル）」という言葉を聞いたことありますか？

ヒントは、日本で生まれた大人気漫画のことですよ。

「귀칼（クィカル）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「鬼滅の刃」でした！

「귀칼（クィカル）」は、大人気漫画「귀멸의 칼날（クィミョレ カルナル）＝「鬼滅の刃」の略語です。

韓国では2021年に「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」が公開され大ヒットし、「귀칼（クィカル）」という呼び方で広く知られるようになりました。

最新作の「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」も、公開から18日間で興行収入が37億円、観客動員も400万人を突破し大人気となっていますよ。

あなたはわかりましたか？

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

