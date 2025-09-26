どんな性格？ 学校ではどんなキャラなの？【Ray㋲・本田紗来】の生態データを徹底調査！

見た目の甘さとは裏腹にストイックな一面もある18才の天使、本田紗来♡ そこで今回は、透明感たっぷりな紗来の基本情報を徹底調査しちゃいました！どんな性格？学校ではどんなキャラなの？みんなが気になるアレコレをぜひチェックしてみて。

本田紗来ずかん 守ってあげたい透明感♡ 18才の天使をネホハホ 甘く可愛いのにどこか儚げ。6月号で専属モデルに加入してから、Rayの世界観を全身で体現してくれているニューフェイス♡ そんなさらのことをもっともーっと知るために、今回さらの生態調査を敢行！見た目の甘さとは裏腹にストイックな一面も。さらに愛おしくなること間違いなし！

さらの生態データ まずは、さらの基本情報をてってー調査！どんな性格？ 学校ではどんなキャラなの？気になるアレコレ、聞いちゃいました♡ キャミソール 26,880円／スーベニア（リディア）ショートパンツ 14,160円／CRANK（HANA SHOWROOM）

Check! Personal 身長：162cm足の大きさ：23.5cmイエベ？ブルベ？：ブルベかな？

「診断は受けたことないけど、肌が白いからか、みんなにブルベ認定されてます（笑）」髪質：やわらかくて細めの直毛！瞳の色：黒！

Check! Mind 性格診断は？：ISFPです趣味：ピンクのものを集めること♡

「私のまわりはピンクだらけ♡ お部屋もピンクであふれてます！あとは、7匹ワンちゃんを飼っているのでそのコたちと遊ぶのも大好き！」特技：スケートと長く寝ること（笑）

「スケートはやっぱり特技かな。休みの日はお昼くらいまで寝て、ごはんを食べてまた寝る！14時間くらいは寝れちゃいます！」どんな性格？：のんびりマイペース。だけど気分屋

「のんびり、マイペースな完全に末っ子気質。だけど、仕事のこととなると結構心配性で、自分のなかで後悔が生まれるとかなり落ち込んで1週間くらい凹みます......」愛読書：『サラとソロモン』

「中学生の頃、母からすすめられて好きになった1冊。ポジティブな言葉であふれていて、高校入りたての友だちがなかなかできなかったときに、この本に勇気づけられました♡」

Check! School 「芸能コースとかではなく、普通の学校に通っているので学校行事も積極的に楽しんでます！この間は体育祭で選手宣誓をやりました（笑）。 芸能活動をしてるからって壁を作られることもなくて、友だちに恵まれているし、平等に接してくれるのがうれしい！」

Check! Familly 「兄弟が多いので、悩み事によって相談相手を変えてます！ 私生活のことは望結、勉強はお兄ちゃん、スケートのことは真凜みたいにできるのがありがたいし、みんな甘やかしてくれます（笑）。 両親も私を全身全霊で愛してくれて、幸せを毎日噛み締めています♡」 PROFILE 本田紗来 ほんだ・さら●2007年4月4日生まれ、京都府出身。O型。2才からフィギュアスケートをはじめ、姉の真凜・望結とともに、本田三姉妹として話題に。 ABEMA『恋髪オーディション2025』への出演が決定している。 撮影／tAiki スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／Kanako（TRON）モデル／本田紗来（本誌専属）

