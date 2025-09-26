B¥ê¡¼¥°¡¢ÅçÅÄ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤òºÆÇ¤¡¡ºÇ½ª4´üÌÜ
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎB¥ê¡¼¥°¤Ï26Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÁí²ñ¤ÈÍý»ö²ñ¤ò³«¤¡¢ÅçÅÄ¿µÆó¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¡Ê54¡Ë¤ÎºÆÇ¤¤ò·è¤á¤¿¡£µ¬Äê¤Ë¤è¤êºÇ½ª¤Î4´üÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£ÍèÇ¯½©¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ÊºÇ¾å°Ì¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡ÖB¥ê¡¼¥°¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¾º¹ß³ÊÀ©ÅÙ¤ÎÇÑ»ß¤Ê¤É¥ê¡¼¥°¤ÏÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿ÅçÅÄ»á¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¼ï¤ò¿¢¤¨¡¢¤¤¤¤¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤»¤ë2Ç¯´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È²þ³×¤Î¼Â¹Ô¤Ø·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡10µ¨ÌÜ¤¬»Ï¤Þ¤ëB¥ê¡¼¥°¤ÏÃå¼Â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¡¢»ö¶Èµ¬ÌÏ¤â½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅçÅÄ»á¤Ï¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¤Ç¡¢Åö½é2028Ç¯ÅÙ¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¶Èµ¬ÌÏ800²¯±ß¤ÎÃ£À®¤ò26Ç¯ÅÙ¤ËÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¤¿¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÅØÎÏ¤·¤¿¤Î¤Ï¥¯¥é¥Ö¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÈôÌö¤ò¥×¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀ®²Ì¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÅçÅÄ»á¤ÏÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤Î¿·²ñÄ¹¸õÊä¤Ë¤âµó¤¬¤ê¡¢27Æü¤ÎÉ¾µÄ°÷²ñ¤ÈÍý»ö²ñ¤ÇÀµ¼°·èÄê¤¹¤ë¡£¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤ÎÁª¹Í²áÄø¤Ç¤Ï·óÌ³¤ÎÀ§Èó¤¬ÏÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¡ØALL¥Ð¥¹¥±¡Ù¤Î»ëÅÀ¤Ç°ìÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬²ÄÇ½¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¿äÁ¦¤µ¤ì¤¿¡£