原日出子、手料理2品＆ワイン並んだ食卓披露「明日も早いので早く食べて飲んで寝ます」
【モデルプレス＝2025/09/26】女優の原日出子が26日、自身のInstagramを更新。手作りの夕食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】原日出子、豪華な“お一人様”夕食
原は「今日もお一人様。明日も早いので早く食べて飲んで寝ます」とつづり、手作りの夕食を公開。「海老と 3種きのこのガーリックバター炒め 三つ葉トッピング」と「蓮根の揚げ焼き」の2品に、白ワインを添えた食卓を披露した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「素敵なお一人様」「ワインが進みそう」「食卓がおしゃれ」「お一人なのにしっかり作ってて尊敬」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆原日出子、“お一人様”夕食を公開
